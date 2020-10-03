Межбанк: день был позитивным для гривны

Среда на валютном рынке прошла позитивно для нацвалюты. Гривна укрепилась на 6 копеек – с утренних котировок 28,35/28,38 за доллар до 28,30/28,32 к концу сессии. При этом Нацбанку опять не понадобилось выходить на торги с интервенциями по продаже валюты. Предложение превышало спрос, что и привело к снижению давления на гривну во время сессии.

Позитивно также сработал и фактор достаточно низкого уровня свободной ликвидности в системе, так как на утро 7 октября корсчета банков находились на отметке всего лишь около 43 млрд гривен.

На фоне более-менее активных продаж валютной выручки экспортерами – “не свирепствовали” со скупкой валюты и нерезиденты, что также отражалось позитивно для нацвалюты во время сессии.

Ход торгов:

В первый час сессии уже стало понятно, что предложение превышает спрос и котировки с утренних 28,35/28,38 гривен за доллар быстро просели до 28,33/28,35 к 11:00 и до 28,315/28,335 к 12:00.

Ближе к полудню несколько оживились те покупатели, кого не подпирало время и кто мог себе позволить выждать минимального уровня котировок. Это несколько увеличило спрос на валюту и к обеду курс подрос до 28,32/28,34.

НБУ не было необходимости вмешиваться в ситуацию, так как участники торгов сами находили компромисс по курсу.

После обеда предложение и спрос постепенно выровнялись при котировках 28,315/28,335 гривен за доллар ближе к 16 часам, а завершилась сессия уровнем 28,30/28,32.

Главные события 7 октября на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 28,35/28,38 до 28,30/28,32 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3846 гривен, а официальный на 8 октября установлен на отметке 28,324 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,32 / 28,34

евро – 33,33 / 33,35

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1768 / 1,1769

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