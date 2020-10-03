0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Межбанк: день был позитивным для гривны

Межбанк: день был позитивным для гривны

Среда на валютном рынке прошла позитивно для нацвалюты. Гривна укрепилась на 6 копеек – с утренних котировок 28,35/28,38 за доллар до 28,30/28,32 к концу сессии. При этом Нацбанку опять не понадобилось выходить на торги с интервенциями по продаже валюты. Предложение превышало спрос, что и привело к снижению давления на гривну во время сессии.

Позитивно также сработал и фактор достаточно низкого уровня свободной ликвидности в системе, так как на утро 7 октября корсчета банков находились на отметке всего лишь около 43 млрд гривен.

На фоне более-менее активных продаж валютной выручки экспортерами – “не свирепствовали” со скупкой валюты и нерезиденты, что также отражалось позитивно для нацвалюты во время сессии.

Ход торгов:

В первый час сессии уже стало понятно, что предложение превышает спрос и котировки с утренних 28,35/28,38 гривен за доллар быстро просели до 28,33/28,35 к 11:00 и до 28,315/28,335 к 12:00.

Ближе к полудню несколько оживились те покупатели, кого не подпирало время и кто мог себе позволить выждать минимального уровня котировок. Это несколько увеличило спрос на валюту и к обеду курс подрос до 28,32/28,34.

НБУ не было необходимости вмешиваться в ситуацию, так как участники торгов сами находили компромисс по курсу.

После обеда предложение и спрос постепенно выровнялись при котировках 28,315/28,335 гривен за доллар ближе к 16 часам, а завершилась сессия уровнем 28,30/28,32.

Главные события 7 октября на межбанке:

  • Доллар подешевел с утренних 28,35/28,38 до 28,30/28,32 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3846 гривен, а официальный на 8 октября установлен на отметке 28,324 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,32 / 28,34
евро – 33,33 / 33,35

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1768 / 1,1769

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.