Межбанк: день был позитивным для гривны

Среда на валютном рынке прошла позитивно для нацвалюты. Гривна укрепилась на 6 копеек – с утренних котировок 28,35/28,38 за доллар до 28,30/28,32 к концу сессии. При этом Нацбанку опять не понадобилось выходить на торги с интервенциями по продаже валюты. Предложение превышало спрос, что и привело к снижению давления на гривну во время сессии.
Позитивно также сработал и фактор достаточно низкого уровня свободной ликвидности в системе, так как на утро 7 октября корсчета банков находились на отметке всего лишь около 43 млрд гривен.
На фоне более-менее активных продаж валютной выручки экспортерами – “не свирепствовали” со скупкой валюты и нерезиденты, что также отражалось позитивно для нацвалюты во время сессии.
Ход торгов:
В первый час сессии уже стало понятно, что предложение превышает спрос и котировки с утренних 28,35/28,38 гривен за доллар быстро просели до 28,33/28,35 к 11:00 и до 28,315/28,335 к 12:00.
Ближе к полудню несколько оживились те покупатели, кого не подпирало время и кто мог себе позволить выждать минимального уровня котировок. Это несколько увеличило спрос на валюту и к обеду курс подрос до 28,32/28,34.
НБУ не было необходимости вмешиваться в ситуацию, так как участники торгов сами находили компромисс по курсу.
После обеда предложение и спрос постепенно выровнялись при котировках 28,315/28,335 гривен за доллар ближе к 16 часам, а завершилась сессия уровнем 28,30/28,32.
Главные события 7 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,32 / 28,34
евро – 33,33 / 33,35
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1768 / 1,1769
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