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Как дистанционно актуализировать информацию о счетчиках (инфографика)

Как дистанционно актуализировать информацию о счетчиках (инфографика)

В «Центре коммунального сервиса» можно поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию о поверке дистанционно.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

Для этого достаточно прислать скан-копии соответствующих документов, отметив адрес проживания, через “мессенджер” на странице ЦКС в Facebook или с помощью Skype.

Чтобы решить вопрос отражения корректных номеров счетчиков, нужно прислать фото актов опломбирования счетчиков и паспортов или свидетельств о поверке и фото счетчиков, с показаниями на текущую дату.

Для установки счетчиков, после замены, на абонентский учет нужно отправить:

  • фото актов демонтажа предыдущих и монтажа новых счетчиков;
  • скан-копии или фото паспортов новых счетчиков;
  • фото актов опломбирования и фото счетчиков.

После прохождения счетчиками поверки нужно отправить:

  • фото свидетельств о прохождении поверки;
  • скан-копии актов демонтажа и монтажа счетчиков, а также актов опломбирования и распломбирования (если поверка производилась со снятием);
  • фото счетчиков, по состоянию на сегодня.

Для корректных начислений счетчики обязательно должны быть опломбированы исполнителем услуги (КП «Киевтеплоэнерго» – исполнитель услуг по отоплению и горячему водоснабжению, ЧАО «АК «Киевводоканал» – по холодному водоснабжению и водоотводу). Если в процессе актуализации выясняется, что счетчики не опломбированы, специалист ЦКС создает заявку на установление постоянной пломбы.

Самостоятельно заказать опломбирование или распломбирование счетчиков можно:

  • на сайте ЦКС в разделе «Дистанционное обслуживание»;
  • по телефону (044) 247-40-40.

После обновления информации нужно ежемесячно передавать показания квартирных счетчиков одним из удобных для пользователей способов.

По материалам Finance.UA
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