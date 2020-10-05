Как дистанционно актуализировать информацию о счетчиках (инфографика)

В «Центре коммунального сервиса» можно поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию о поверке дистанционно.
Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.
Для этого достаточно прислать скан-копии соответствующих документов, отметив адрес проживания, через “мессенджер” на странице ЦКС в Facebook или с помощью Skype.
Чтобы решить вопрос отражения корректных номеров счетчиков, нужно прислать фото актов опломбирования счетчиков и паспортов или свидетельств о поверке и фото счетчиков, с показаниями на текущую дату.
Для установки счетчиков, после замены, на абонентский учет нужно отправить:
После прохождения счетчиками поверки нужно отправить:
Для корректных начислений счетчики обязательно должны быть опломбированы исполнителем услуги (КП «Киевтеплоэнерго» – исполнитель услуг по отоплению и горячему водоснабжению, ЧАО «АК «Киевводоканал» – по холодному водоснабжению и водоотводу). Если в процессе актуализации выясняется, что счетчики не опломбированы, специалист ЦКС создает заявку на установление постоянной пломбы.
Самостоятельно заказать опломбирование или распломбирование счетчиков можно:
После обновления информации нужно ежемесячно передавать показания квартирных счетчиков одним из удобных для пользователей способов.
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