Названы устройства Huawei с поддержкой HarmonyOS

В прошлом году Huawei запустила собственную операционную систему HarmonyOS, также известную как Hongmeng OS. Изначально фирменная ОС поддерживала только умные телевизоры Huawei, но вскоре ожидается её дебют и на смартфонах. В сети уже появился список моделей, которые, по данным инсайдеров, первыми перейдут на «домашнюю» прошивку.
В ходе прошедшей конференции для разработчиков Huawei Developer Conference компания анонсировала HarmonyOS 2.0, которая будет поддерживать больше платформ по сравнению со своей предшественницей. По заявлению разработчиков, вторую ревизию фирменной ОС вскоре смогут получить носимые гаджеты, устройства интернета вещей, а также планшеты и смартфоны. Так, по прогнозам Huawei, флагманы бренда обзаведутся HarmonyOS 2.0 уже к концу 2021-го.
Недавно в сети засветился и неофициальный список устройств, отвечающих требованиям HarmonyOS. В него вошли не только смартфоны Huawei и Honor, но и умные часы и планшеты обоих брендов. Инсайдеры отмечают, что при составлении перечня ориентировались на заявления компании о поддержке определённых моделей процессоров — позднее список может измениться.
Смартфоны Huawei: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate X, Mate Xs, P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30 4G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 8 и 8 Pro (готовятся к выпуску), Nova 7 Pro 5G, Nova 7 5G, Nova 7 SE, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate 20 RS, Nova 6 5G,Nova 6 SE.
Смартфоны Honor: V40 (готовится к выпуску), 30 Pro, 30 Pro+, V30, V30 Pro, Play 4 Pro, X10 5G, 30, 30S, X10 5G, 20 Pro, 20, 9X, 9X Pro.
Умные часы Huawei: Watch GT 2 Pro, Watch GT 2e, Watch GT 2.
Планшеты: Huawei MatePad Pro, HUAWEI MatePad Pro 5G, HONOR V6.
Ожидается, что новая операционка сначала будет запущена на китайском рынке. Дата глобального релиза HarmonyOS неизвестна.
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