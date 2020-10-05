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Realme представила первый в мире SLED-телевизор

Realme представила первый в мире SLED-телевизор

В рамках масштабной презентации бренд realme показал первый в мире телевизор со SLED-матрицей. Производитель позиционирует эту технологию как альтернативу QLED, используемую Samsung и некоторыми другими компаниями. Помимо необычного экрана новинка получила мощную аудиосистему и Android TV в качестве операционной системы.

Realme Smart TV SLED 4K оснащается 55-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Панель имеет 108% охвата цветового пространства NTSC и сверхширокую цветовую гамму. Кроме того, заявлена поддержка технологии Chroma Boost Picture Engine, улучшающей картинку путём усиления цветов и создания более кинематографического изображения. Отдельно сообщается о низком уровне синего излучения, таким образом снижается нагрузка на глаза.


Фото: ealme.com

Благодаря тонкой рамке (её толщина всего 9,5 мм) соотношение площади экрана к корпусу составляет 94,6%. Телевизор можно установить как на комплектные ножки, так и повесить на стену. Сзади у него три HDMI, два USB, LAN-порт и ряд других разъёмов для подключения к аудиотехнике. За звук в realme Smart TV SLED 4K отвечает система из четырёх динамиков общей мощностью 24 Вт и поддержкой технологии Dolby Audio.

Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV со встроенным магазином приложений Google Play, что позволяет загружать адаптированные под большой экран программы и игры. Есть встроенный Chromecast, за счёт чего можно транслировать контент со смартфона или планшета. Кроме того, с помощью «Google Ассистента» можно искать любую информацию в интернете и управлять умным домом. Фирменный пульт предусматривает кнопки для быстрого запуска Netflix, YouTube и «Ассистента».

В продажу realme Smart TV SLED 4K поступит 16 октября по цене $587. Пока известно о запуске продаж только в Индии.

По материалам 4PDA
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