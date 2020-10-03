Цены на жилье в столичных новостройках в сентябре (инфографика)

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева в сентябре немного выросла по сравнению с августом – до 26 600 грн (+100 грн к августовской цене).

Об этом свидетельствует аналитика рынка недвижимости от портала ЛУН.

По сравнению с прошлым годом, в октябре медианная цена на квадрат нового жилья была на уровне 24 000 грн.

Минимальная стоимость 1 кв. м в новостройках за месяц выросла значительно выше – на 900 грн – до 18 800 грн.

Средние цены 1 кв. м в новостройках разного класса:

эконом – 21 000 грн/м2;

комфорт – 22 400 грн/м2;

бизнес – 40 000 грн/м2;

элит – 61 300 грн/м2.

Цены “квадрата” в зависимости от районов столицы:

тройка лидеров по дороговизне жилья остается неизменной: Печерский район – 54 000 грн, Шевченковский – 35 800 грн, Голосеевский – 31 100 грн;

в Подольском районе придется отдать в среднем 30 700 грн за 1 кв. м;

в Святошинском и Соломенском – 24 200 и 24 000 грн соответственно;

в сентябре сравнялась средняя стоимость жилья в новых домах Деснянского и Днепровского районов – здесь она равна 22 500 грн за “квадрат”;

двумя районами с самыми дешевыми средними ценами на новое жилье в первом месяце осени стали Оболонский (21 500 грн/м2) и Дарницкий (20 900 грн/м2).

Что с ценами в пригороде Киева. Средняя цена 1 кв. м в пригороде столицы в новостройках в сентябре 2020 года составила 15 700 грн.

При этом самая высокая медианная стоимость “квадрата” под Киевом оказалась в Петропавловской Борщаговке (18 000 грн), Вишневом (17 300 грн) и г. Ирпень (17 000).

Самое дешевое жилье в новом доме под Киевом продают в Святопетровском. Там средняя цена за 1 кв. м составляет 9700 грн.