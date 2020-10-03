Цены на жилье в столичных новостройках в сентябре (инфографика)

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева в сентябре немного выросла по сравнению с августом – до 26 600 грн (+100 грн к августовской цене).
Об этом свидетельствует аналитика рынка недвижимости от портала ЛУН.
По сравнению с прошлым годом, в октябре медианная цена на квадрат нового жилья была на уровне 24 000 грн.
Минимальная стоимость 1 кв. м в новостройках за месяц выросла значительно выше – на 900 грн – до 18 800 грн.
Средние цены 1 кв. м в новостройках разного класса:
Цены “квадрата” в зависимости от районов столицы:
Что с ценами в пригороде Киева. Средняя цена 1 кв. м в пригороде столицы в новостройках в сентябре 2020 года составила 15 700 грн.
При этом самая высокая медианная стоимость “квадрата” под Киевом оказалась в Петропавловской Борщаговке (18 000 грн), Вишневом (17 300 грн) и г. Ирпень (17 000).
Самое дешевое жилье в новом доме под Киевом продают в Святопетровском. Там средняя цена за 1 кв. м составляет 9700 грн.
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