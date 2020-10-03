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Разработан гибридный экологический метод 3D-печати

Разработан гибридный экологический метод 3D-печати

В Васедском университете в Японии создали инновационный метод 3D-печати. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Специалисты разработали метод печати, который впервые позволил соединить металл и пластмассу. Все современные принтеры создают пластиковые объекты, которые должны отдельно пройти процесс металлизации.

Для этого готовую деталь погружают в раствор, содержащий палладий. Такая процедура не гарантирует однородное покрытие и является неэкологичной.

Новая гибридная металлопластиковая технология 3D-печати использует принтер с двойной насадкой. Слои наносятся последовательно с помощью одной или другой насадки, заполняя необходимые участки палладием.

Данный способ более экологичный, кроме того, он полностью совместим с технологиями изготовления волокна на современных 3D-принтерах.

Разработчики технологии отмечают, что большинство объектов вокруг нас сочетают в себе пластик и металл. Поэтому новый метод можно использовать для печати электронных устройств и робототехники.

По материалам Корреспондент.net
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