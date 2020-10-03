Разработан гибридный экологический метод 3D-печати

В Васедском университете в Японии создали инновационный метод 3D-печати. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Специалисты разработали метод печати, который впервые позволил соединить металл и пластмассу. Все современные принтеры создают пластиковые объекты, которые должны отдельно пройти процесс металлизации.
Для этого готовую деталь погружают в раствор, содержащий палладий. Такая процедура не гарантирует однородное покрытие и является неэкологичной.
Новая гибридная металлопластиковая технология 3D-печати использует принтер с двойной насадкой. Слои наносятся последовательно с помощью одной или другой насадки, заполняя необходимые участки палладием.
Данный способ более экологичный, кроме того, он полностью совместим с технологиями изготовления волокна на современных 3D-принтерах.
Разработчики технологии отмечают, что большинство объектов вокруг нас сочетают в себе пластик и металл. Поэтому новый метод можно использовать для печати электронных устройств и робототехники.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компаний7 ч. назад - 616 12
Население продолжает сдавать валюту14 ч. назад - 2257 6
На дорогах Украины начнут устанавливать новые средства успокоения движения6 ч. назад - 1178 3
Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на улице Богатырской (фото)9 ч. назад - 727 3
SkyUp продлила рейсы из Киева в Запорожье на зиму8 ч. назад - 143 2
Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-1910 ч. назад - 2435 2
Население продолжает сдавать валюту14 ч. назад - 2257 6
Для украинцев зимой подешевеет газ - Коболев12 ч. назад - 1260 1
На дорогах Украины начнут устанавливать новые средства успокоения движения6 ч. назад - 1178 3
Всемирный банк назвал последствия повышения минимальной зарплаты в Украине8 ч. назад - 1164
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 17:10 - 246
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Позавчера, 10:31 - 811
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 769
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1033
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1097