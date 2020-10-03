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НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 30%

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 7 октября приняла проект решения касательно поднятия тарифа на передачу электроэнергии для НЭК “Укрэнерго” на 30%, с действующего 240,23 грн – до 312,76 грн за МВт-ч с 1 декабря 2020 года.

Регулятор ожидает предложений для его окончательного принятия.

Так, НКРЭКУ одобрила и поручила обнародовать на официальном веб-сайте регулятора “с целью получения замечаний и предложений” соответствующий проект постановления.

Им предлагается повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК “Укрэнерго” до 312,76 грн за МВт-ч в декабре.

По материалам УНН
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