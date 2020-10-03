Всемирный банк назвал последствия повышения минимальной зарплаты в Украине

Инициатива правительства Украины по увеличению минимальной заработной платы в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита до более чем 6,0% от ВВП. Кроме того, повышение минимальной зарплаты приведет к росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП.
Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
Как отмечается в прогнозе, макрофискальные риски для Украины связаны с существенными потребностями в финансировании, при этом потребности в выплате госдолга оцениваются в размере более 7% от ВВП в 2021 и 2022 годах.
При этом Украина, как и ранее, рассчитывает привлечь 2,9 млрд долларов в виде дополнительного официального финансирования (от МВФ, ВБ и ЕС) в оставшуюся часть года. Если эти средства задержатся, правительству придется ограничить расходы или позаимствовать больше внутри страны.
“Финансовые риски останутся высокими в среднесрочной перспективе. Таким образом, сдерживание давления на текущие расходы необходимо для поддержания бюджетного дефицита на более устойчивом уровне, а также для закрепления инфляционных ожиданий. Повышение заработной платы в государственном секторе также должно соответствовать реализации более широких реформ в сфере здравоохранения и образования и соответствовать росту производительности труда”, – говорится в документе.
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