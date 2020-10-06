Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году

Продажи смартфонов во всем мире в 2020 году упали более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным стал смартфон от американской компании Apple.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ComprarAcciones.
Согласно отчету, во втором квартале 2020 года продажи смартфонов во всем мире упали на 20,4%. Всего за три месяца было продано 294,7 миллиона единиц по сравнению с 370,3 миллиона единиц во втором квартале 2019 года.
По сравнению с первым кварталом 2020 года, это было небольшое улучшение, поскольку тогда продали всего 272,5 миллиона единиц. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года продажи снизились на 13% и стали крупнейшим падением, когда-либо наблюдавшимся на рынке смартфонов. Это также был самый низкий уровень продаж с 2013 года.
Среди пяти ведущих производителей смартфонов у Samsung был самый большой спад, несмотря на то, что было продано наибольшее количество единиц. В целом во втором квартале 2020 года было продано 54,7 миллиона единиц по сравнению с 75,1 миллиона единиц за аналогичный период прошлого года. Это на 27,1% меньше, чем годом ранее.
Наиболее популярной моделью смартфона, которая продавалась по всему миру, оказался iPhone 11 – 37,7 миллиона экземпляров. Второе место с большим отставанием занял Samsung Galaxy A51 с 11,4 миллиона смартфонов, а вот Xiaomi Redmi Note 8 продали ненамного меньше – 11 миллионов.
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