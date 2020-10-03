США ужесточили правила выдачи неиммиграционных рабочих виз

В США решили ужесточить правила выдачи рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных работников.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренней безопасности страны в среду, 7 октября.

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После вступления в силу новых правил будет сокращено количество «специальных профессий» для иностранных работников.

Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась гораздо дальше этого, часто в ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

В США более полумиллиона виз были использованы для перемещения американских работников, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

Также правилами предусмотрен факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».

Новые правила распространятся на треть всех иностранцев, находящихся в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после их публикации в Федеральном реестре.