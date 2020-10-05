Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт

Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33. Инвесторы должны покупать фунт, поскольку торговое соглашение по Brexit, вероятно, будет согласовано в начале следующего месяца, считают аналитики Goldman Sachs.

Как пишет, аналитики инвестиционного банка заявили, что “сложное” соглашение будет заключено в начале ноября и ратифицировано до конца декабря, ранее установленного срока до конца года.

Они подчеркнули, что рынок оценивает значительную степень неопределенности, которая “больше не является оправданной”.

Фунт укрепится до 87 пенсов по отношению к евро с 90,86 пенсов в понедельник, прогнозируют в Goldman Sachs, рекомендуя инвесторам «открывать длинную» позицию по фунту против евро.

Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33 за доллар с 1,2974 доллара в понедельник. Прогноз на 12 месяцев составляет 1,44 доллара за фунт.

Аналитики банка отметили, что риск срыва переговоров «не исключен». Но их основная точка зрения по-прежнему заключается в том, что «тонкое торговое соглашение о нулевых тарифах и нулевых квотах будет заключено до начала ноября».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разговаривали по телефону, что было широко расценено как позитивный шаг к достижению соглашения.

Участники переговоров согласились с важностью заключения соглашения и что главные переговорщики Великобритании и Европейского Союза будут «интенсивно работать» над устранением «значительных разногласий» между двумя сторонами.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, телефонные переговоры, а также «сдержанный» ответ ЕС на противоречивый международный законопроект о Брексите, который нарушает международные законы, указывают на направление в сторону согласования соглашения.

1 февраля 2020 года Великобритания после трех лет попыток, скандалов и споров наконец покинула Европейский Союз.

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