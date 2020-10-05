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Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт

Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт

Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33. Инвесторы должны покупать фунт, поскольку торговое соглашение по Brexit, вероятно, будет согласовано в начале следующего месяца, считают аналитики Goldman Sachs.

Как пишет, аналитики инвестиционного банка заявили, что “сложное” соглашение будет заключено в начале ноября и ратифицировано до конца декабря, ранее установленного срока до конца года.

Они подчеркнули, что рынок оценивает значительную степень неопределенности, которая “больше не является оправданной”.

Фунт укрепится до 87 пенсов по отношению к евро с 90,86 пенсов в понедельник, прогнозируют в Goldman Sachs, рекомендуя инвесторам «открывать длинную» позицию по фунту против евро.

Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33 за доллар с 1,2974 доллара в понедельник. Прогноз на 12 месяцев составляет 1,44 доллара за фунт.

Аналитики банка отметили, что риск срыва переговоров «не исключен». Но их основная точка зрения по-прежнему заключается в том, что «тонкое торговое соглашение о нулевых тарифах и нулевых квотах будет заключено до начала ноября».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разговаривали по телефону, что было широко расценено как позитивный шаг к достижению соглашения.

Участники переговоров согласились с важностью заключения соглашения и что главные переговорщики Великобритании и Европейского Союза будут «интенсивно работать» над устранением «значительных разногласий» между двумя сторонами.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, телефонные переговоры, а также «сдержанный» ответ ЕС на противоречивый международный законопроект о Брексите, который нарушает международные законы, указывают на направление в сторону согласования соглашения.

1 февраля 2020 года Великобритания после трех лет попыток, скандалов и споров наконец покинула Европейский Союз.

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По материалам Минфин.com.ua
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