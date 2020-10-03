СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 15 млрд гривен

Служба безопасности Украины пресекла в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.



Фото: СБУ

В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также выявлены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающих совершение преступлений.

Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.

Следственные действия продолжаются.