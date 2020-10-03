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Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-19

Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-19

Лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен. Эти средства Министерство Здравоохранения переправляет в медицинские учреждения, где лечат больных.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 7 октября.

“Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма – от 45 тысяч гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе – это то, что мы переводим непосредственно врачам”, – рассказал Максим Степанов.

Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включено несколько позиций.

“В тарифе, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, учтено: 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19; непосредственно лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19”, – добавил глава ведомства.

Справка Finance.ua:

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По материалам Украинская правда
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