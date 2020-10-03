Контрафакт на миллионы: таможня назвала самые популярные подделки

В январе-сентябре этого года работники таможни изъяли из оборота контрафакт, заявленная стоимость которого составила более 3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в FACEBOOK.
Чаще всего в эту категорию попадали такие товары:
При этом за девять месяцев сотрудники госслужбы 6 тыс. раз принимали решение приостановить таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. В результате таможенники провели:
В Гостаможне напомнили, что останавливают попадание подделок на территорию Украины, а оригинальные товары могут ввозиться беспрепятственно.
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