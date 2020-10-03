Контрафакт на миллионы: таможня назвала самые популярные подделки

В январе-сентябре этого года работники таможни изъяли из оборота контрафакт, заявленная стоимость которого составила более 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в FACEBOOK.

Чаще всего в эту категорию попадали такие товары:

одежда и головные уборы – более 7 тыс. ед. на 576 тыс. грн (торговые марки Puma, Nike, Adidas);

обувь – более 9,5 тыс. ед. общей стоимостью 443 тыс. грн (такие же ТМ);

парфюмерия и косметика – около 29 тыс. ед. на 109 тыс. грн (Chanel, Lacoste);

портативная электроника – почти 2 тыс. ед. на 1,3 млн грн ( NGK , Apple);

, Apple); сумки – 3,5 тыс. ед. на 73 тыс. грн (Dior, Puma, Nike);

игрушки – более 89,5 тыс. ед. на 296 тыс. грн (Hot Wheels, L.O.L. Surprise, Lego, Uefa).

При этом за девять месяцев сотрудники госслужбы 6 тыс. раз принимали решение приостановить таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. В результате таможенники провели:

уничтожение контрафактных товаров – 58 случаев;

фиксацию нарушения таможенных правил – 36;

возврат почтовых отправлений – 28;

смену маркировки ­– 2.

В Гостаможне напомнили, что останавливают попадание подделок на территорию Украины, а оригинальные товары могут ввозиться беспрепятственно.