Apple назвала дату презентации новых iPhone

Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.
Об этом сказано в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.
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Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:
Кроме того, ожидается презентация других устройств, например, новых наушников и обновления Apple TV.
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