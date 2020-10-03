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Apple назвала дату презентации новых iPhone

Apple назвала дату презентации новых iPhone

Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Об этом сказано в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.

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Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:

  • iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма;
  • iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Кроме того, ожидается презентация других устройств, например, новых наушников и обновления Apple TV.

По материалам РБК-Украина
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