Минэкономики окончательно отменило обязательность Книги отзывов и предложений

Официально вступил в силу приказ Минэкономики, который окончательно отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в FACEBOOK.
“На прошлой неделе официально вступил в силу приказ Минэкономики, который отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений. Это стало очередным шагом в направлении дерегуляции, цифровизации бизнес-процессов и уменьшения устаревших норм”, – говорится в сообщении.
Как было раньше. Предприниматели вынуждены были тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. Наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей.
Как будет в дальнейшем. В современном мире есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через “горячую линию”, электронную и классическую переписку или социальные сети. Кроме того, сегодня потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы за защитой нарушенных прав как в бумажном, так и в электронном виде.
В территориальных органах Госпродпотребслужбы и во многих местных госадминистрациях созданы и функционируют консультационно-информационные службы, где потребители могут получить информацию и помощь по защите своих прав.
Такая практика вполне соответствует европейским и мировым стандартам, будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между бизнесом и потребителем и позволит уменьшить количество “формальных” проверок бизнеса.
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