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Gucci начал продавать платье для мужчин

Gucci начал продавать платье для мужчин

Знаменитый итальянский дом Gucci начал продажи платья для мужчин. Оно представляет собой клетчатое хлопковое платье оранжевого цвета с короткими рукавами, белыми лентой-пояском, воротником Питер Пэн и перламутровыми пуговицами. Стоимость платья $2,2 тыс., отмечает Daily Mail.

Как отмечают представители бренда, идея этой модели — «развенчать токсичные стереотипы, формирующие мужскую гендерную идентичность».

На самом деле это длинная рубашка-платье, вдохновленная образами в стиле гранж 90-х, которую можно носить вместе со рванными джинсами, как и предлагают стилисты модного дома.

Платье было впервые представлено в коллекции осень-зима 2020 в феврале в Милане.

По материалам НВ
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