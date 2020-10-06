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Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего

Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего

Цены на товары и услуги в разных городах Украины разнятся.

Ежемесячно Госстат собирает данные о потребительских ценах на базовые продукты и услуги. 24 канал подсчитал эту сумму для каждой области и составил рейтинг. Самой дорогой оказалась жизнь в Черкасской области, а самой дешевой в Житомирской. Если бы мы включили в корзину аренду жилья, то самыми дорогими оказались бы Киев, Одесская и Львовская области.

Где самое дорогое и самое дешевое проживание:

(Сумма средних цен на продукты, алкоголь, лекарства, топливо, проезд в транспорте и день в детсаду)

  • Черкасская область – 2877 гривен;
  • Киев – 2559 гривен;
  • Одесская область – 2431 гривна;
  • Запорожская область – 2426 гривен;
  • Киевская область – 2416 гривен;
  • Днепропетровская область – 2379 гривен;
  • Львовская область – 2279 гривен;
  • Черновицкая область – 2275 гривен;
  • Херсонская область – 2242 гривны;
  • Николаевская область – 2214 гривен;
  • Сумская область – 2213 гривен;
  • Луганская область 2211 гривен;
  • Кировоградская область – 2200 гривен;
  • Закарпатская область – 2195 гривен;
  • Харьковская область – 2178 гривен;
  • Донецкая область – 2139 гривен;
  • Волынская область – 2138 гривен;
  • Винницкая область – 2124 гривны;
  • Ивано-Франковская область – 2122 гривны;
  • Полтавская область – 2098 гривен;
  • Ровенская область – 2098 гривен;
  • Тернопольская область – 2084 гривны;
  • Хмельницкая область – 2081 гривна;
  • Черниговская область – 2035 гривен;
  • Житомирская область – 2010 гривен.

Где самое дорогое и самое дешевое жилье:

Цены на жилье ощутимо разнятся по областям. Именно эти расходы больше повлияли бы на наш рейтинг стоимости жизни в городах Украины. Поэтому мы не включили их в нашу корзину, а приводим отдельно. В среднем арендная плата за 1-комнатную квартиру в Украине – 3852 гривны.

Где самая дешевая аренда:

  • Луганская область – 2072 гривны;
  • Сумская область – 2149 гривен.
  • Ивано-Франковская область – 2422 гривны.

Где самая дорогая аренда:

  • Львовская область – 4771 гривна;
  • Одесская область – 4805 гривен;
  • Харьковская область – 5298 гривен;
  • Город Киев – 7409 гривен.

По материалам Телеканал 24
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