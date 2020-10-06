Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего

Цены на товары и услуги в разных городах Украины разнятся.
Ежемесячно Госстат собирает данные о потребительских ценах на базовые продукты и услуги. 24 канал подсчитал эту сумму для каждой области и составил рейтинг. Самой дорогой оказалась жизнь в Черкасской области, а самой дешевой в Житомирской. Если бы мы включили в корзину аренду жилья, то самыми дорогими оказались бы Киев, Одесская и Львовская области.
Где самое дорогое и самое дешевое проживание:
(Сумма средних цен на продукты, алкоголь, лекарства, топливо, проезд в транспорте и день в детсаду)
Где самое дорогое и самое дешевое жилье:
Цены на жилье ощутимо разнятся по областям. Именно эти расходы больше повлияли бы на наш рейтинг стоимости жизни в городах Украины. Поэтому мы не включили их в нашу корзину, а приводим отдельно. В среднем арендная плата за 1-комнатную квартиру в Украине – 3852 гривны.
Где самая дешевая аренда:
Где самая дорогая аренда:
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