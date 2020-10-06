Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего

Цены на товары и услуги в разных городах Украины разнятся.

Ежемесячно Госстат собирает данные о потребительских ценах на базовые продукты и услуги. 24 канал подсчитал эту сумму для каждой области и составил рейтинг. Самой дорогой оказалась жизнь в Черкасской области, а самой дешевой в Житомирской. Если бы мы включили в корзину аренду жилья, то самыми дорогими оказались бы Киев, Одесская и Львовская области.

Где самое дорогое и самое дешевое проживание:

(Сумма средних цен на продукты, алкоголь, лекарства, топливо, проезд в транспорте и день в детсаду)

Черкасская область – 2877 гривен;

Киев – 2559 гривен;

Одесская область – 2431 гривна;

Запорожская область – 2426 гривен;

Киевская область – 2416 гривен;

Днепропетровская область – 2379 гривен;

Львовская область – 2279 гривен;

Черновицкая область – 2275 гривен;

Херсонская область – 2242 гривны;

Николаевская область – 2214 гривен;

Сумская область – 2213 гривен;

Луганская область 2211 гривен;

Кировоградская область – 2200 гривен;

Закарпатская область – 2195 гривен;

Харьковская область – 2178 гривен;

Донецкая область – 2139 гривен;

Волынская область – 2138 гривен;

Винницкая область – 2124 гривны;

Ивано-Франковская область – 2122 гривны;

Полтавская область – 2098 гривен;

Ровенская область – 2098 гривен;

Тернопольская область – 2084 гривны;

Хмельницкая область – 2081 гривна;

Черниговская область – 2035 гривен;

Житомирская область – 2010 гривен.

Где самое дорогое и самое дешевое жилье:

Цены на жилье ощутимо разнятся по областям. Именно эти расходы больше повлияли бы на наш рейтинг стоимости жизни в городах Украины. Поэтому мы не включили их в нашу корзину, а приводим отдельно. В среднем арендная плата за 1-комнатную квартиру в Украине – 3852 гривны.

Где самая дешевая аренда:

Луганская область – 2072 гривны;

Сумская область – 2149 гривен.

Ивано-Франковская область – 2422 гривны.

Где самая дорогая аренда: