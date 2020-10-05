В Европе появится особый Ford EcoSport Active

Ford показал тизер новой версии компактного кроссовера Ford EcoSport, которая дебютирует в ноябре текущего года. Называется она Ford EcoSport Active.
Ранее Ford добавил внедорожную версию Active своим легковым автомобилям Fiesta и Focus, превратив их прически в настоящие паркетники. Теперь же подобная версия будет и у Ford EcoSport.
Но дело в том, что EcoSport – это кроссовер. Ему клиренс повышать уже не нужно. Видимо, EcoSport Active будет более прочной его версией.
Судя по всему, EcoSport Active получит черные акценты на кузове, защитную «мини-юбку» из некрашеного черного пластика, новые бамперы с имитацией внедорожной защиты и так далее. В целом автомобиль должен выглядит так, будто подготовлен для поездок по бездорожью.
Салон тоже будет немного отличаться от салона стандартного Ford EcoSport. А вот линейка двигателей останется такой же, как и у стандартной версии. Моторы модернизировать не будут.
Официальная премьера Ford EcoSport Active состоится в ноябре текущего года. Сразу после этого он появится в продаже.
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