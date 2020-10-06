«Рулонный» телевизор LG оказался значительно дороже, чем ожидалось

Во второй половине 2019 года LG показала первое поколение телевизоров, построенных на базе гибкой OLED-матрицы. Конструкция новинки предусматривала возможность сворачивания панели в рулон. Тогда же производитель назвал и предположительную стоимость устройства, которая на старте продаж выросла почти вдвое.
В рознице на территории Южной Корее новинка появится уже до конца октября. Таким образом, со дня анонса на CES 2019 до старта продаж LG потребовалось два года. Но самое интересное заключается в том, что изначально южнокорейский производитель электроники называл предположительную стоимость новинки в районе $60 000.
Сейчас же стало известно, что приобрести «рулонную» панель можно будет за $100 000, что практически вдвое выше ожидаемой цены. Причиной такого ценового скачка производитель назвал сложность технологии производства гибкого OLED-дисплея такого размера. Впрочем, даже после поступления в розницу новинка позиционируется как экспериментальная и призвана продемонстрировать развитие технологий.
Пока LG не раскрывает планы по поводу доступности новинки за пределами Южной Кореи.
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