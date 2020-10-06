NVIDIA построит самый мощный суперкомпьютер в Великобритании для медицинских исследований

NVIDIA построит самый мощный суперкомпьютер в Великобритании для использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.
Об этом сообщается в блоге компании. Он войдёт в топ-30 мощнейших компьютеров планеты.
Компьютер получит название Cambridge-1. Он будет работать на системе NVIDIA DGX SuperPOD, которая обеспечит производительность до 400 петафлопс в ИИ-вычислениях и до 8 петафлопс в Linpack. Компания утверждает, что устройство войдёт в тройку самых энергоэффективных суперкомпьютеров в списке Green500.
«Решение мировых проблем в области здравоохранения требует огромных вычислительных мощностей для использования ИИ. Cambridge-1 станет центром инноваций Великобритании и будет помогать в проведении новаторских исследований и создании лекарств», — заявил основатель и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang).
Запуск системы запланирован до конца года. Первыми доступ получат фармацевтические компании GSK, AstraZeneca, компания Oxford Nanopore Technologies, Национальная служба здравоохранения Великобритании и Королевский колледж Лондона.
В будущем суперкомпьютер станет частью передового блока по использованию ИИ, который NVIDIA планирует построить вместе с Arm.
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