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NVIDIA построит самый мощный суперкомпьютер в Великобритании для медицинских исследований

NVIDIA построит самый мощный суперкомпьютер в Великобритании для медицинских исследований

NVIDIA построит самый мощный суперкомпьютер в Великобритании для использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Об этом сообщается в блоге компании. Он войдёт в топ-30 мощнейших компьютеров планеты.

Компьютер получит название Cambridge-1. Он будет работать на системе NVIDIA DGX SuperPOD, которая обеспечит производительность до 400 петафлопс в ИИ-вычислениях и до 8 петафлопс в Linpack. Компания утверждает, что устройство войдёт в тройку самых энергоэффективных суперкомпьютеров в списке Green500.

«Решение мировых проблем в области здравоохранения требует огромных вычислительных мощностей для использования ИИ. Cambridge-1 станет центром инноваций Великобритании и будет помогать в проведении новаторских исследований и создании лекарств», — заявил основатель и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

Запуск системы запланирован до конца года. Первыми доступ получат фармацевтические компании GSK, AstraZeneca, компания Oxford Nanopore Technologies, Национальная служба здравоохранения Великобритании и Королевский колледж Лондона.

В будущем суперкомпьютер станет частью передового блока по использованию ИИ, который NVIDIA планирует построить вместе с Arm.

По материалам 3dnews.ru
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