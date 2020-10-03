Евросоюз внес изменения в "черный список" офшоров

Совет ЕС решил добавить Ангилью и Барбадос в список юрисдикций, не сотрудничающих с Европейским Союзом в сфере налогообложения. Каймановы Острова и Оман исключены из списка после проведения реформ их налоговой политики.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Согласно сообщению, Ангилья и Барбадос были включены в список ЕС после экспертных обзоров, опубликованных Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях. В этих обзорах рейтинги Ангильи и Барбадоса были понижены, соответственно, до “не соответствует” и “частично отвечает” по международному стандарту прозрачности и обмена информацией по запросу (EOIR).
Каймановы острова были исключены из списка ЕС после того, как в сентябре 2020 года была изменена структура коллективных инвестиционных фондов.
По данным Совета ЕС, Оман придерживается всех своих обязательств после того, как он ратифицировал Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, принял законодательство, обеспечивающее автоматический обмен информацией, и предпринял все необходимые шаги для активизации своих отношений обмена информацией со всеми странами ЕС.
После этого обновления 12 юрисдикций остаются в списке юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества: Американское Самоа, Ангилья, Барбадос, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.
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