0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной камерой

Раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной камерой

Смартфоны с подэкранной камерой уже представили ZTE, VinSmart и Rakuten. Ещё больше устройств с этой долгожданной технологией должно выйти в следующем году. Однако Samsung, судя по новым данным, не спешит с внедрением этого решения в свои флагманские модели.

Из-за проблем с производством Samsung отказалась от идеи внедрения подэкранной камеры в следующее поколение флагманов семейства Galaxy S. По данным южнокорейского издания TheElec, компания нацелена постараться внедрить эту технологию в будущем складном смартфоне с предполагаемым названием Galaxy Z Fold 3, релиз которого ожидается во втором квартале 2021-го.

Стоит отметить, что эксперты разных компаний неоднократно заявляли, что технология подэкранных камер пока ещё требует доработки. Такие модули пока не способны обеспечить то же качество фотографий, что и обычные, не спрятанные под дисплеем.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.