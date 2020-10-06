Раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной камерой

Смартфоны с подэкранной камерой уже представили ZTE, VinSmart и Rakuten. Ещё больше устройств с этой долгожданной технологией должно выйти в следующем году. Однако Samsung, судя по новым данным, не спешит с внедрением этого решения в свои флагманские модели.
Из-за проблем с производством Samsung отказалась от идеи внедрения подэкранной камеры в следующее поколение флагманов семейства Galaxy S. По данным южнокорейского издания TheElec, компания нацелена постараться внедрить эту технологию в будущем складном смартфоне с предполагаемым названием Galaxy Z Fold 3, релиз которого ожидается во втором квартале 2021-го.
Стоит отметить, что эксперты разных компаний неоднократно заявляли, что технология подэкранных камер пока ещё требует доработки. Такие модули пока не способны обеспечить то же качество фотографий, что и обычные, не спрятанные под дисплеем.
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