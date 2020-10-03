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Эксперты: Microsoft намерена купить Nokia в 2021-м

Эксперты: Microsoft намерена купить Nokia в 2021-м

Специалисты аналитической компании CCS Insight опубликовали прогноз по бренду Nokia на следующий год — по их мнению, компания будет приобретена одним из американских техногигантов. В списке вероятных покупателей числится и Microsoft — но эксперты отмечают, что на появление новых Windows-смартфонов рассчитывать не стоит.

По информации издания Forbes, наибольший интерес техногигантов из США вызывает сетевое подразделение Nokia, покупка которой рассматривается в качестве альтернативы 5G-оборудованию HUAWEI. На прошлой неделе бренд заключил сделку на поставку оборудования крупнейшему оператору связи Великобритании BT и это, по словам одного из руководителей CCS Insight Кестера Манна, обязательно привлечёт внимание по ту сторону Атлантики. Самыми перспективными покупателями, по прогнозам аналитиков, могут стать Intel и Microsoft.

«Microsoft действительно заинтересовалась телекоммуникационным пространством. В этом году мы уже стали свидетелями двух приобретений, сделанных ею [Metaswitch и Affirmed Networks], которые связаны с получением опыта в области 5G и телекоммуникаций и некоторыми контактами в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной целью для кого-то вроде Microsoft», — отмечает Манн.

Топ-менеджер также добавил, что, если Microsoft проявит интерес к Nokia, то наверняка столкнётся с конкуренцией со стороны Intel, которая в последнее время тоже сосредоточилась на 5G-решениях. Сами представители компаний прогноз аналитиков не прокомментировали.

По материалам 4PDA
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