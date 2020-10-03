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Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номеров (фото)

Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номеров (фото)

С сегодняшнего дня сервисные центры МВД начали выдачу “зеленых номеров”.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отныне электрический автотранспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет иметь бесперебойный доступ к зарядным станциям.

Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей».

Кроме того, эти номерные знаки, хотя и «зелененькие», все же будут распознаваться даже камерами, работающими в черно-белом режиме.

«Электромобильное сообщество, сегодня ваш день! Дефилируйте с удовольствием на дорогах городов. А сервисные центры МВД с радостью позаботятся, чтобы у ваших электрокаров всегда были «зелененькие», – сообщили в МВД.

Справка Finance.ua:

  • В проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019 было предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей. Согласно стандарту ДСТУ 4278: 2019 будут предусмотрены отдельные серии для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта.
  • В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. Например, электромобили получат сочетания типа Z*, Y* электромобили-такси – сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы – свою серию и т.д.

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По материалам Finance.UA
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