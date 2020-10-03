Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)

В пункте пропуска Шегини выявили украинца, пытавшегося нелегально ввезти на территорию страны более 120 тыс. фунтов стерлингов (около 4,5 млн грн).
Об этом во вторник, 6 октября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что коробки с валютой пограничники обнаружили во время оформления микроавтобуса.
“Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр”, – говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в коробках было более 120 тыс. фунтов стерлингов.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
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