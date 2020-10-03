Apple подала иск на компанию, перепродававшую iPhone и iPad вместо утилизации

Компания Apple судится с бывшим партнером по бизнесу за кражу и перепродажу более 100 тыс. гаджетов, которые эта компания должна была утилизировать и переработать.
Об этом сообщает Sky News.
В период с января 2015-го по декабрь 2017 года компания по переработке GEEP Canada получила полмиллиона комплектующих, которые Apple ей заказала утилизировать.
Впоследствии в Apple обнаружили, что 18% комплектующих, которые компания отправила на переработку, все еще были подключены к интернету, и предположила, что они на самом деле продавались, а не были утилизированы.
GEEP не отрицает, что iPhone, iPad и Apple Watches украли, но обвинила в этом мошенников-сотрудников своей фирмы.
Apple утверждает, что ответственные действительно были старшими менеджерами компании.
Иск появился после того, как производитель iPhone провел аудит состава канадской компании по утилизации и обнаружил, что его устройства хранятся в зоне, которую не охватывают камеры безопасности.
Apple проверила серийные номера этих устройств. После исследования собственных информационных систем выяснилось, что многие девайсы были подключены к серверам компании.
«По меньшей мере 5,3 кг девайсов Apple покинули помещение GEEP без переработки – факт, который признала сама компания», – отмечается в иске Apple.
Apple нацелена вернуть всю прибыль, полученную GEEP от перепродажи краденых устройств, и дополнительно еще 2,27 млн долл. Все деловые контакты с GEEP компания прервала.
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