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Apple подала иск на компанию, перепродававшую iPhone и iPad вместо утилизации

Apple подала иск на компанию, перепродававшую iPhone и iPad вместо утилизации

Компания Apple судится с бывшим партнером по бизнесу за кражу и перепродажу более 100 тыс. гаджетов, которые эта компания должна была утилизировать и переработать.

Об этом сообщает Sky News.

В период с января 2015-го по декабрь 2017 года компания по переработке GEEP Canada получила полмиллиона комплектующих, которые Apple ей заказала утилизировать.

Впоследствии в Apple обнаружили, что 18% комплектующих, которые компания отправила на переработку, все еще были подключены к интернету, и предположила, что они на самом деле продавались, а не были утилизированы.

GEEP не отрицает, что iPhone, iPad и Apple Watches украли, но обвинила в этом мошенников-сотрудников своей фирмы.

Apple утверждает, что ответственные действительно были старшими менеджерами компании.

Иск появился после того, как производитель iPhone провел аудит состава канадской компании по утилизации и обнаружил, что его устройства хранятся в зоне, которую не охватывают камеры безопасности.

Apple проверила серийные номера этих устройств. После исследования собственных информационных систем выяснилось, что многие девайсы были подключены к серверам компании.

«По меньшей мере 5,3 кг девайсов Apple покинули помещение GEEP без переработки – факт, который признала сама компания», – отмечается в иске Apple.

Apple нацелена вернуть всю прибыль, полученную GEEP от перепродажи краденых устройств, и дополнительно еще 2,27 млн долл. Все деловые контакты с GEEP компания прервала.

По материалам УКРИНФОРМ
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