О защите инвесторов жилой недвижимости (законопрект)

Проект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов объектов строительства” опубликован для общественного обсуждения.

Проект закона разрабатывался при участии экспертов Офиса эффективного регулирования BRDO.

Цели. снизить потенциальные риски мошенничества со стороны застройщика при покупке жилья и защитить инвестора в жилую недвижимость.

Почему это важно? В Украине инвесторы в жилую недвижимость часто получают серьезные проблемы вместо обещанных квартир, за которые они уже заплатили: замороженное строительство, банкротство компании-застройщика, отсутствие у застройщика разрешений на строительство, а иногда и двойную продажу объекта. То есть иногда квартиру продают двум людям одновременно.

Только по официальной статистике Минрегиона, на конец 2019 года в Украине уже было более 150 проблемных объектов жилищного строительства. А это более ста тысяч пострадавших граждан, не получивших оплаченное жилье.

Изменения в законодательстве будут распространяться только на объекты, в отношении которых право на выполнение строительных работ возникнет после того, как закон вступит в силу. Именно поэтому законопроект должен быть принят безотлагательно. Ведь документ должен стать для граждан, которые планируют приобрести квартиру, действенным предохранителем от ряда рисков проблемных строек.

Что предусматривают изменения в законодательстве. Основная цель законопроекта — защитить права кредиторов объектов строительства путем создания механизмов для прозрачного привлечения средств физических и юридических лиц в строительство, введение гарантийной доли строительства объекта недвижимого имущества и направление ее на строительство объекта в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства, определение особого механизма банкротства юридических лиц-заказчиков строительства.

В первую очередь, инвесторы смогут убедиться самостоятельно в законности строительства, проверив данные в реестре прав на недвижимое имущество. Если права на объект имеются в реестре, это означает, что государство проверило наличие разрешений и гарантирует, что строительство является легальным.

Более того, вводится процедура регистрации прав на будущие объекты недвижимости. Ведь действующее законодательство не предусматривает регистрацию прав на будущие объекты недвижимости (квартиры).

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