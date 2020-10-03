Зарядные станции Tesla Supercharger появятся в Украине не раньше 2022 года

Tesla не планирует строить в Украине зарядные станции для электрокаров Supercharger до 2022 года, новые сроки строительства пока неизвестны.
Об этом сообщает autogeek со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.
“Как бы ни обидно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не имеет намерений строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше”, – сообщила Китина.
О планах установить электрозаправки Tesla в Украине стало известно еще в декабре 2018 года, когда Украину включили в карты развития сети Supercharger. Даже Илон Маск подтвердил информацию о намерениях компании уже в 2019 году заряжать электромобили по всей Европе от Ирландии до Киева”.
Однако даже после этого обнадеживающего сообщения чуда не произошло – отметки о будущих зарядных станциях Tesla Supercharger в Украине из года в год оставались в разделе “будущие планы”.
Также в начале 2020 года появилось сообщение об уже решенном вопросе установки этих станций для подзарядки электромобилей.
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