Зарядные станции Tesla Supercharger появятся в Украине не раньше 2022 года

Tesla не планирует строить в Украине зарядные станции для электрокаров Supercharger до 2022 года, новые сроки строительства пока неизвестны.

Об этом сообщает autogeek со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.

“Как бы ни обидно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не имеет намерений строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше”, – сообщила Китина.

О планах установить электрозаправки Tesla в Украине стало известно еще в декабре 2018 года, когда Украину включили в карты развития сети Supercharger. Даже Илон Маск подтвердил информацию о намерениях компании уже в 2019 году заряжать электромобили по всей Европе от Ирландии до Киева”.

Однако даже после этого обнадеживающего сообщения чуда не произошло – отметки о будущих зарядных станциях Tesla Supercharger в Украине из года в год оставались в разделе “будущие планы”.

Также в начале 2020 года появилось сообщение об уже решенном вопросе установки этих станций для подзарядки электромобилей.