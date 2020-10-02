Межбанк: доллар продолжил дорожать

Валютный рынок в понедельник продолжил все тенденции прошлой недели – доллар продолжил дорожать на покупках иностранцев. Покупали они валюту в основном через СИТИбанк, который традиционно появился на рынке ближе к обеду и во время него.За день курс вырос с 28,39/28,41 до 28,41/28,425 гривен. Котировки могли вырасти существеннее – с целью в 28,45-28,50 гривен, но гривну “спасал” Нацбанк. Регулятор в самом начале роста котировок вышел на торги с заведомо завышенным курсом продажи доллара по 28,41 гривен и этим практически указал рынку верхнюю границу коридора на сегодня.
Котировки постепенно подросли до уровня Нацбанка и НБУ даже продал часть валюты по этому курсу, чем сдерживал рост ценников межбанка. Но как только регулятор ушел – на единичных небольших сделках курс все же подтянули чуть выше нацбанковского порога.
Кроме действий Нацбанка -подстраховало гривну в середине дня и некоторое снижение свободной ликвидности в банковской системе. На утро 5 октября корсчета банков снизились почти на 3 млрд гривен до 42,7 млрд. Нехватка ресурсов сдерживала спекулятивные попытки качнуть курс в середине дня в момент выхода основных иностранных покупателей на торги.
Ход торгов:
Уже в первые полчаса сессии спрос превышал предложение и котировки поползли вверх. НБУ оперативно вышел с ценником продажи доллара по 28,41 гривен, что и удержало курс в этих пределах. Постепенно покупатели и продавцы находили компромисс по курсу и без помощи регулятора, который тем не менее оставался на рынке. Из-за этого и на 10 утра и на 11:00 курс оставался в пределах 28,39/28,41 гривен за доллар, а затем даже чуть снизился до 28,385/28,405 почти до обеда.
К обеду на торгах появился СИТИбанк и своими покупками практически опять подтолкнул котировки к нацбанковскому уровню в 28,41 гривен за доллар.
Часть участников рынка даже купили валюту уже у самого НБУ, а котировки оказались в пределах коридора 28,39-28,395/28,41 гривен уже до самого ухода Нацбанка с рынка. Уход основного продавца чуть раззадорил спекулянтов и они на единичных сделках подтянули котировки до 28,41/28,425 к концу дня.
Главные события 5 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,39 / 28,41
евро – 33,40 / 33,42
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1787 / 1,1789
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