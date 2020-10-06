4G в Украине: сколько населенных пунктов получили скоростной интернет в сентябре

Министерство цифровой трансформации Украины отчиталось о расширении покрытия сети 4G-интернета в Украине. Так, в сентябре скоростной интернет появился в 1211 населенных пунктах.

В общем в сентябре к 4G подключили 1211 населенных пунктов, сообщается в FACEBOOK Минцифры.

Сетью 4G теперь могут пользоваться в 19 360 населенных пунктах по всей территории Украины. В течение прошлого месяца операторы проводили подключения в следующих областях:

Винницкой,

Одесской,

Киевской,

Черкасской.

В ближайшее время планируются подключения в Полтавской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Кировоградской областях. А уже в ноябре услугу получат Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по улучшению качества мобильного интернета. В частности сообщалось о внедрении технологии 5G.

Постановление также предусматривает определение минимально возможной скорости интернета, которую смогут получать пользователи от операторов.