4G в Украине: сколько населенных пунктов получили скоростной интернет в сентябре

Министерство цифровой трансформации Украины отчиталось о расширении покрытия сети 4G-интернета в Украине. Так, в сентябре скоростной интернет появился в 1211 населенных пунктах.
В общем в сентябре к 4G подключили 1211 населенных пунктов, сообщается в FACEBOOK Минцифры.
Сетью 4G теперь могут пользоваться в 19 360 населенных пунктах по всей территории Украины. В течение прошлого месяца операторы проводили подключения в следующих областях:
В ближайшее время планируются подключения в Полтавской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Кировоградской областях. А уже в ноябре услугу получат Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская.
Напомним, что ранее Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по улучшению качества мобильного интернета. В частности сообщалось о внедрении технологии 5G.
Постановление также предусматривает определение минимально возможной скорости интернета, которую смогут получать пользователи от операторов.
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