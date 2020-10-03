Subaru выпустит новый спорткар BRZ

Спортивное купе Subaru BRZ второй генерации покажут публике до конца 2020 года.

Известно, что модель получит такие же 18-дюймовые 10-спицевые колесные диски, как устанавливаемые с завода на Toyota GR Yaris. Это лишний раз подтверждает тот факт, что Subaru BRZ и Toyota GT86 снова будут идентичны.

Выпускать мотор для спорткаров будет Subaru: это 2,4-литровый «опозитник» на 260 сил, которым также оснащают кроссовер Subaru Ascent.

Поговаривают, что новинка перейдет на модульную TNGA, на которой построены почти все последние Toyota. Также есть информация, что для GT86 / BRZ используют шасси от купе первого поколения, но в модернизированном виде.

Напомним, производство Subaru BRZ было остановлено летом 2020 года.