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С сегодняшнего дня в Украине можно открыть ООО за 30 минут

С сегодняшнего дня в Украине можно открыть ООО за 30 минут

С сегодняшнего дня в Украине можно открыть ООО за 30 минут онлайн на портале “Дія”.

Об этом рассказал Мстислав Баник, руководитель проекта “Дія”, во время Diia Summit.

“Еще 2 апреля мы запустили первые услуги – это открытие ФKП, внесение изменений и закрытие предпринимательства на портале “Дія”. Тогда мы провели грандиозный процесс реинжиниринга и сократили количество полей для регистрации от 58, как было в бумажных документах, до 12 полей на портале “Дія”. Это все, по нашим подсчетам, занимает 15 минут”, – рассказал он.

По словам руководителя проекта государства в смартфоне, государственные услуги — это такой же сервис, как и заказ еды, аренда самоката, бронирование отеля. А сервис постоянно надо улучшать и совершенствовать. Поэтому сегодня действует обновленная форма, которая насчитывает 10 полей и 1 заявление для того, чтобы открыть свой бизнес.

“Тот, кто имел дело с бизнесом, знает, что открыть ООО — это отдельный вызов, куча беготни по кабинетам, поиск посредников, которые помогут с документами. Но с сегодняшнего дня этого не будет”, – отметил Мстислав Баник.

Что это означает? Услугу открытия ООО можно получить в “Дія”. Вместо 88 полей надо будет заполнить только 46. А вместо 20 часов на оформление документов нужно будет потратить 30 минут на подачу заявления онлайн на портале.

Плюсы, кроме времени:

  • подсказки при заполнении полей;
  • понятная форма;
  • автозаполнение данных из кабинета;
  • мультиподпись, если есть несколько бенефициаров.

Справка Finance.ua:

  • В Минюсте поделились инструкцией того, как зарегистрировать ООО онлайн в персональном кабинете “Онлайн-Дома юстиции”.
По материалам Finance.UA
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