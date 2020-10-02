С сегодняшнего дня в Украине можно открыть ООО за 30 минут онлайн на портале “Дія”.
Об этом рассказал Мстислав Баник, руководитель проекта “Дія”, во время Diia Summit.
“Еще 2 апреля мы запустили первые услуги – это открытие ФKП, внесение изменений и закрытие предпринимательства на портале “Дія”. Тогда мы провели грандиозный процесс реинжиниринга и сократили количество полей для регистрации от 58, как было в бумажных документах, до 12 полей на портале “Дія”. Это все, по нашим подсчетам, занимает 15 минут”, – рассказал он.
По словам руководителя проекта государства в смартфоне, государственные услуги — это такой же сервис, как и заказ еды, аренда самоката, бронирование отеля. А сервис постоянно надо улучшать и совершенствовать. Поэтому сегодня действует обновленная форма, которая насчитывает 10 полей и 1 заявление для того, чтобы открыть свой бизнес.
“Тот, кто имел дело с бизнесом, знает, что открыть ООО — это отдельный вызов, куча беготни по кабинетам, поиск посредников, которые помогут с документами. Но с сегодняшнего дня этого не будет”, – отметил Мстислав Баник.
Что это означает? Услугу открытия ООО можно получить в “Дія”. Вместо 88 полей надо будет заполнить только 46. А вместо 20 часов на оформление документов нужно будет потратить 30 минут на подачу заявления онлайн на портале.
Плюсы, кроме времени:
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