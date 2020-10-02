На портале "Дія" запустили новые е-услуги по строительству

Ключевым элементом в реформе сферы строительства является единая электронная система. Уже в июле 2020 Минцифры презентовало первый этап этой системы — новый реестр строительной деятельности, что пришел на замену реестр ГАСИ.
Об этом рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время Diia Summit.
По его словам, новый реестр, разработанный Минцифрой, является абсолютно открытым и прозрачным.
Чем он удобен:
Теперь же Минцифры запустило еще 4 новых услуги в реестре строительной деятельности:
Главная цель электронной системы в строительстве – автоматизировать и сделать прозрачным каждый этап.
На каждом этапе подключается множество участников – это и проектные организации, и поставщики услуг, и органы контроля и тому подобное.
“Это те группы, которые на определенном этапе строительства принимают определенное участие в нем. И основной целью нашей системы является перевод работы этих участников в электронную форму. Мы создали для каждой из целевых групп свой электронный кабинет с соответствующим функционалом. И сейчас мы их постепенно подключаем к системе. Сейчас, например, мы подключаем Управление архитектуры городов — учреждения, выдающие градостроительные условия. В некоторых городах есть значительный саботаж на это, но уже после подключения эти условия будут автоматически предоставляться застройщиками”, – рассказал он.
По его словам, эти органы являются источником большой коррупции, но у Минцифры уже есть план, как подсоединить их к е-системе и заставить их работать в электронной форме. И уже через 9 месяцев это подключение в Минцифры планируют завершить.
“И только когда каждый участник будет подписывать документы электронной подписью, в области строительства не останется непрозрачных элементов”, – подытожил Алексей Выскуб.
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