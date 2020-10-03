Что случилось с курсом в сентябре?

В сентябре гривна снизилась к доллару и к евро, причем падение к доллару было более заметным. Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 27,4759 грн до 28,2989 грн (+3,00%).

Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 32,7334 грн до 33,1309 грн (+1,21%).

Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. Более быстрый рост доллара связан со снижением валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1910 до 1,1710 (-1,73%).

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», снижение гривны связано в первую очередь с увеличением спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением деловой активности.

“Можно обратить внимание, что, с одной стороны, гривна снижалась достаточно устойчиво, практически без коррекций, в течение всего месяца. С другой стороны, снижение — это сложно назвать обвалом, оно носило достаточно умеренный характер”, – говорит эксперт.

Среди валют бывшего СССР гривна показала в сентябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривны оказался грузинский лари (-6,6% за месяц) и российский рубль (-6,3%).

Если говорить о динамике с начала года, гривна снизилась к «американцу» на 16,3%. По этому показателю ее «опережают» российский рубль (-22,3%) и белорусский рубль (-20,3%).

Новое руководство НБУ постоянно подчеркивает преемственность своей политики на валютном рынке. Речь идет о сохранении режима таргетирования инфляции (стабильность цен важнее колебаний номинальных курсов) и об ограниченном вмешательстве в валютные торги. Цель выхода регулятора на валютный рынок – сглаживание сильных колебаний, а не борьба с рыночной тенденцией или стремление установить некий желаемый курс. НБУ постоянно напоминает, что не таргетирует курс, т.е. не ставит цели по достижению какого-то его значения и не «удерживает» какие-то уровни.

По мнению Иосуба, при сохранении такой политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение гривны может скоро выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции и, соответственно, увеличения аграрной выручки аграриев.

На пользу гривне может пойти и снижение цен на нефть, если оно будет продолжено. Это приведет к удешевлению импортируемы энергоносителей.

Октябрь может оказаться для гривны более комфортным, чем предыдущий месяц. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,7-28,9 грн, евро – в диапазоне 32,5-33,8 грн. Впрочем, курс евро менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке.