ЕБРР предоставил $10 млн кредита украинскому производителю сахара

Европейский банк реконструкции и развития предоставил агропромхолдингу «Астарта» $10 млн кредита на пополнение оборотного капитала, утвержденного еще в 2018 году.

Согласно сообщению ЕБРР, кредит сроком на 2 года поможет компании в реализации ее планов, связанных с внедрением точного земледелия, в частности обработкой более 230 тыс. га земель, деятельностью сахарных заводов и других предприятий.

Крупнейший украинский производитель сахара “Астарта” внедряет эти современные сельскохозяйственные технологии с целью повышения урожайности и сокращения использования минеральных удобрений на 15%. В рамках этого проекта компания также предлагает специальную программу обучения для выпускников школ и студентов, желающих работать в секторе агробизнеса.

“Астарта” – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 230 тыс. га, молочные фермы, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области.

В 2019 году «Астарта» получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% до 448,01 млн евро.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране ЕБРР профинансировал 476 проектов на почти 15 млрд евро.