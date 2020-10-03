На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен

На выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн гривен. Половина больниц уже получила эти средства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба президента.

Читайте также: Степанов объяснил, как рассчитывали справедливую зарплату врачей

По его словам, договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц. На сегодня продолжается процесс заключения соглашений с другими медицинскими учреждениями.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что медики должны были получить повышенные зарплаты уже в сентябре.

“Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами”, – отмечал Зеленский.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, на повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.