На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен

На выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн гривен. Половина больниц уже получила эти средства.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба президента.
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По его словам, договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц. На сегодня продолжается процесс заключения соглашений с другими медицинскими учреждениями.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что медики должны были получить повышенные зарплаты уже в сентябре.
“Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами”, – отмечал Зеленский.
В то же время, по данным Министерства здравоохранения, на повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.
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