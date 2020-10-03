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На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен

На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен

На выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн гривен. Половина больниц уже получила эти средства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба президента.

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По его словам, договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц. На сегодня продолжается процесс заключения соглашений с другими медицинскими учреждениями.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что медики должны были получить повышенные зарплаты уже в сентябре.

“Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами”, – отмечал Зеленский.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, на повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.

По материалам УКРИНФОРМ
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