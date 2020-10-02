Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов

На Гавайях безработным раздадут по 500 долларов.

Об этом сообщает местный канал Khon2.

Потратить деньги можно только на походы по ресторанам штата в период с 20 октября по 15 декабря. Как утверждает Honolulu Civil Beat, получить карту смогут около 100 тысяч человек, подавать специальную заявку им для этого не надо.

Уточняется, что карта будет действовать по принципу подарочной – ее нельзя будет пополнить, когда на ней закончатся деньги.

“Hawaii Restaurant Card можно будет воспользоваться только в ресторанах штата, при этом средства можно будет потратить не только на еду, но и на чаевые и алкоголь”, – сообщают авторы программы.

По их мнению, такая помощь поддержит не только ресторанную отрасль, но и других участников цепочки, например, местных фермеров.

Всего власти выделят на инициативу $75 миллионов.