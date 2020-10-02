Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов

На Гавайях безработным раздадут по 500 долларов.
Об этом сообщает местный канал Khon2.
Потратить деньги можно только на походы по ресторанам штата в период с 20 октября по 15 декабря. Как утверждает Honolulu Civil Beat, получить карту смогут около 100 тысяч человек, подавать специальную заявку им для этого не надо.
Уточняется, что карта будет действовать по принципу подарочной – ее нельзя будет пополнить, когда на ней закончатся деньги.
“Hawaii Restaurant Card можно будет воспользоваться только в ресторанах штата, при этом средства можно будет потратить не только на еду, но и на чаевые и алкоголь”, – сообщают авторы программы.
По их мнению, такая помощь поддержит не только ресторанную отрасль, но и других участников цепочки, например, местных фермеров.
Всего власти выделят на инициативу $75 миллионов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии12 ч. назад - 2681 19
Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов12 ч. назад - 1170 9
Евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам6 ч. назад - 954 5
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 15612 4
По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщик10 ч. назад - 1775 2
В Сети появилась фейковая страница Приват2411 ч. назад - 42572 2
Из старого автобуса ПАЗ сделали автодом (фото)18 ч. назад - 4192
Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь13 ч. назад - 2900
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии12 ч. назад - 2681 19
Появились изображения нового Mercedes-AMG G-Class 4х4 (фото)22 ч. назад - 2344
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)13 ч. назад - 311
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 511
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 744
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 906
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1809