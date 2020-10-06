Финансисты спрогнозировали курс доллара в октябре

В то время как гривна немного просела, финансисты прогнозируют курс гривны в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.
Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.
“Сейчас спрос на валюту и соответственно рост курса формируют психологические факторы. Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете”, – пояснил причины девальвации директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.
Кроме этого, банкир добавил, что неопределенность по сотрудничеству с МВФ, большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации.
Нацбанк регулярно выходит на рынок с продажей валюты, но с каждым днем курс продажи все выше и выше.
“Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем на курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD”, – подчеркнул Кабин.
Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко в свою очередь сообщила, что было ожидаемо, что с наступлением осени курс начнет расти.
“В это время традиционно усиливается спрос на валюту, и начинается сезонный рост курса. Торговый баланс ушел в дефицит в июле, в августе он расширился. Пока дефицит относительно небольшой, но, тем не менее, внешняя торговля стала фактором оттока валюты. Дефицит валюты на межбанке начал ощущаться уже в конце августа и курс начал расти. Тем не менее, в течение трех недель с конца августа Нацбанк продолжал покупать валюту на межбанке, приобретя за этот период 100 млн долларов”, – сказала она.
По данным Ахтырко, такие интервенции и так на растущем рынке создали дополнительное девальвационное давление и вероятно только усилили девальвационные ожидания среди участников рынка.
Также нельзя не отметить, что в последние недели усилился поток негативных новостей по поводу вероятных проблем с получением очередного транша МВФ.
“Как мы знаем, участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости по поводу возможных проблем с международным финансированием. Вероятно, это тоже повлияло на рост курса. На данный момент явных факторов для возврата курса на уровень середины года нет… Ожидаемый курс в октябре 28,3-28,4 UAH/USD”, – подчеркнула она.
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