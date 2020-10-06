Довольны ли украинцы своими профессиями (инфографика)

Результаты деятельности международных компаний свидетельствуют: чем выше уровень счастья сотрудников, тем лучше показатели бизнеса.

Так, например, исследование Университета Варвик показало, что счастливые сотрудники на 12% более производительные; согласно исследованию «Towers watson’s Global Benefits Attitudes survey» из сотрудников, испытывающих высокий уровень стресса, 57% не вовлечены в свою работу. Специалисты считают, что одним из важных факторов, влияющих на это состояние, является соответствие профессии и компании человеку.

Поэтому исследователи из grc.ua выяснили, насколько довольны пользователи портала своими профессиями.

Результаты. Опрос, проведенный среди пользователей портала grc.ua, показал, что абсолютное большинство респондентов (54%) в той или иной степени довольны своей работой: кто-то видит определенные недостатки в ней, но в целом рад тому, что имеет, а кто-то даже может сказать, что обожает свою работу.

А вот 17% опрошенных испытывают к работе скорее негативный спектр эмоции: от ненависти до все большего недовольства.

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Несмотря на то, что многие респонденты достаточно позитивно отзываются о своей текущей деятельности, хватает и тех, кто с удовольствием бы воспользовался шансом начать профессиональную деятельность сначала и выбрать другую профессию:

36% респондентов сообщили, что они выбрали бы другую профессию (ту, о которой мечтали в детстве);

25% – выбрали бы другую профессию (которая отличается от того, о чем они мечтали в детстве);

30% занимались бы тем же, что и сейчас.

Кто не хотел бы менять деятельность:

работники профсферы “ІТ, телеком” – 15%;

“Маркетинг” – 12%;

“Бухгалтерия”, “Наука и образование”, “Топ-менеджмент” по 8%.

Где хотели бы работать те, кто не прочь начать профессиональную деятельность сначала:

“Искусство, медиа” – 14%;

“ІТ, телеком” – 13%;

“Туризм, рестораны” – 10%;

“Медицина” / “Маркетинг” / “Юриспруденция” по 9%;

“Наука, Образование” – 8%.

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