Довольны ли украинцы своими профессиями (инфографика)

Результаты деятельности международных компаний свидетельствуют: чем выше уровень счастья сотрудников, тем лучше показатели бизнеса.
Так, например, исследование Университета Варвик показало, что счастливые сотрудники на 12% более производительные; согласно исследованию «Towers watson’s Global Benefits Attitudes survey» из сотрудников, испытывающих высокий уровень стресса, 57% не вовлечены в свою работу. Специалисты считают, что одним из важных факторов, влияющих на это состояние, является соответствие профессии и компании человеку.
Поэтому исследователи из grc.ua выяснили, насколько довольны пользователи портала своими профессиями.
Результаты. Опрос, проведенный среди пользователей портала grc.ua, показал, что абсолютное большинство респондентов (54%) в той или иной степени довольны своей работой: кто-то видит определенные недостатки в ней, но в целом рад тому, что имеет, а кто-то даже может сказать, что обожает свою работу.
А вот 17% опрошенных испытывают к работе скорее негативный спектр эмоции: от ненависти до все большего недовольства.
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Несмотря на то, что многие респонденты достаточно позитивно отзываются о своей текущей деятельности, хватает и тех, кто с удовольствием бы воспользовался шансом начать профессиональную деятельность сначала и выбрать другую профессию:
Кто не хотел бы менять деятельность:
Где хотели бы работать те, кто не прочь начать профессиональную деятельность сначала:
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