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В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В понедельник, 5 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В “красную зону” сейчас входят два города.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Красная зона”:

  • город Тернополь;
  • город Канев Черкасской области.

Запрещена: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

“Оранжевая зона”:

  • в “оранжевую зону” вошли Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. п (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; плановые госпитализации в больницы; принятие новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.

“Желтая зона”:

  • в эту зону вошли Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов.

В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют “кризисные” услуги.

“Зеленая зона”:

  • все остальные области и города входят в эту зону.

Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м); соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест); перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

По материалам РБК-Украина
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