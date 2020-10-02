В сентябре госбюджет выполнен на 115% - премьер

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.

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“Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива лишь 11,8 млрд”, – написал он.

Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта ( ВВП ).