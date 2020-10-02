0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

В сентябре госбюджет выполнен на 115% - премьер

В сентябре госбюджет выполнен на 115% - премьер

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.

Читайте также: ВР соберется на внеочередное заседание в октябре, чтобы рассмотреть Госбюджет на 2021 год

“Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива лишь 11,8 млрд”, – написал он.

Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).
  • Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 год (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования – в течение 2021 года Минфину нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит и погасить старые долги.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.