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Межбанк: рынок в пятницу был спокоен

Межбанк: рынок в пятницу был спокоен

Валютный рынок в пятницу был достаточно спокоен, хотя котировки доллара за день и выросли на 2 копейки – с 28,34/28,36 до 28,36/28,375 гривен к концу сессии.

Частично на поведении клиентов отразился фактор завершения рабочей недели и приближения двух выходных, а частично – такая реакция рынка была связана и с низкой активностью нерезидентов по покупке валюты на фоне сокращения свободной гривневой ликвидности в системе. На утро 2 октября корсчета банков сократились почти на 6,4 млрд гривен – до 45,6 млрд.

За счет роста спроса на валюту ближе к обеду и сразу после него и произошло затем постепенное увеличение котировок до 28,36/28,375 гривен к концу дня. Но поскольку клиенты сами находили компромиссный курс и особого перекоса в сторону спроса не происходило – Нацбанку даже не пришлось выходить на торги.

Ход торгов:

В первые два часа сессии продавцов было больше, чем покупателей и курс плавно снизился с утренних 28,34/28,36 гривен за доллар до 28,335/28,35 к 12 часам.

Ближе к обеду и во время него на рынке оживились покупатели, что позволило продавцам постепенно увеличить котировки. До 28,35/28,365 гривен к 15 часам и до 28,36/28,375 к концу сессии.

В последние два часа торгов активность клиентов была на минимуме и именно за счет единичных операций на небольшие суммы – курс и подрос до 28,36/28,375 к вечеру пятницы.

Главные события 2 октября на межбанке:

  • Доллар вырос с утренних 28,34/28,36 до 28,36/28,375 к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3401 гривен, а официальный на 5 октября установлен на отметке 28,3408 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,35
евро – 33,20 / 33,22

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1717 / 1,1719

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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