Межбанк: рынок в пятницу был спокоен

Валютный рынок в пятницу был достаточно спокоен, хотя котировки доллара за день и выросли на 2 копейки – с 28,34/28,36 до 28,36/28,375 гривен к концу сессии.Частично на поведении клиентов отразился фактор завершения рабочей недели и приближения двух выходных, а частично – такая реакция рынка была связана и с низкой активностью нерезидентов по покупке валюты на фоне сокращения свободной гривневой ликвидности в системе. На утро 2 октября корсчета банков сократились почти на 6,4 млрд гривен – до 45,6 млрд.
За счет роста спроса на валюту ближе к обеду и сразу после него и произошло затем постепенное увеличение котировок до 28,36/28,375 гривен к концу дня. Но поскольку клиенты сами находили компромиссный курс и особого перекоса в сторону спроса не происходило – Нацбанку даже не пришлось выходить на торги.
Ход торгов:
В первые два часа сессии продавцов было больше, чем покупателей и курс плавно снизился с утренних 28,34/28,36 гривен за доллар до 28,335/28,35 к 12 часам.
Ближе к обеду и во время него на рынке оживились покупатели, что позволило продавцам постепенно увеличить котировки. До 28,35/28,365 гривен к 15 часам и до 28,36/28,375 к концу сессии.
В последние два часа торгов активность клиентов была на минимуме и именно за счет единичных операций на небольшие суммы – курс и подрос до 28,36/28,375 к вечеру пятницы.
Главные события 2 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,35
евро – 33,20 / 33,22
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1717 / 1,1719
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги8 ч. назад - 1622 13
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года5 ч. назад - 808 10
С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)Вчера, 10:03 - 10046 7
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевВчера, 21:05 - 621 6
В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривенВчера, 17:21 - 2181 4
ЗАЗ показал очередную новинку (фото)Вчера, 22:09 - 2231
В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривенВчера, 17:21 - 2181 4
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета4 ч. назад - 1811 1
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги8 ч. назад - 1622 13
В Китае обнаружили кладбище элитных автомобилей (фото)17 ч. назад - 1516
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"7 ч. назад - 198
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Позавчера, 12:24 - 599
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1409
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4762 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2852