В Швейцарии тестируют систему распознавания препятствий для маневровых локомотивов

Немецкая компания Knorr-Bremse совместно с израильским стартапом Rail Vision приступила к оборудованию нескольких маневровых локомотивов грузового оператора SBB Cargo на сети Федеральных железных дорог Швейцарии бортовыми прототипами систем дистанционного управления с функцией распознавания препятствий.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.
Система разработана компанией Rail Vision и включает оптические датчики, элементы искусственного интеллекта и машинного обучения. В ней предусмотрен интерфейс с бортовой аппаратурой телеуправления компании Schweizer Electronic.
Испытания прототипов будут продолжаться до конца первого квартала 2021 года.
В настоящее время маневровые передвижения на сети Федеральных железных дорог Швейцарии (SBB) – основного акционера грузового оператора SBB Cargo выполняются с участием двух работников – машиниста локомотива и руководителя маневров, который по радиосвязи информирует машиниста о возможных препятствиях и расстоянии до другого подвижного состава на пути.
Внедрение новой системы позволит перейти к производству маневров с участием одного работника, что актуально для оператора SBB Cargo, испытывающего проблемы из-за недостатка персонала.
Оптические датчики системы компании Rail Vision способны распознавать стрелки, показания светофоров и препятствия на пути на расстоянии до 200 метров. Система классифицирует объекты в реальном времени и выдает машинисту предупреждение.
Knorr-Bremse в 2019 году инвестировала в стартап Rail Vision 10 млн долларов и приобрела 21,3% долю в этой компании, рассчитывая, что ее разработки позволят ускорить создание системных технических решений для беспилотного управления тяговым подвижным составом.
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