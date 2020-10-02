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В Украине появилась возможность открыть банковский счет с цифровым паспортом

В Украине появилась возможность открыть банковский счет с цифровым паспортом

Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении “Дія”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них имеется цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении “Дія”, – говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться этим методом:

  • все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт;
  • для этого им нужно установить приложение “Дія” на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.

Как будет происходить идентификация и верификация клиента:

  • банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в “Дії” через Систему BankID НБУ;
  • после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы, в соответствии с данными, содержащимися в государственных реестрах;
  • через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно проведет его фотофиксацию методом распознавания реальности личности;
  • после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка.

Как отмечают в Нацбанке, фактически на сегодня – это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах.

Когда банки смогут предложить этот метод своим клиентам:

  • Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала;
  • банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройка операционных процессов.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым будут разрешены внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении “Дія”.
  • Ранее Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.
  • По мнению банкиров, для развития онлайн-финуслуг только дистанционной идентификации с помощью BankID недостаточно. У потенциального клиента также должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП) для заключения онлайн-договоров (кредитных, депозитных, открытие счета).

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По материалам Finance.UA
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