В Украине появилась возможность открыть банковский счет с цифровым паспортом

Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении “Дія”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них имеется цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении “Дія”, – говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться этим методом:

все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт;

для этого им нужно установить приложение “Дія” на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ .

Как будет происходить идентификация и верификация клиента:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в “Дії” через Систему BankID НБУ ;

; после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы, в соответствии с данными, содержащимися в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно проведет его фотофиксацию методом распознавания реальности личности;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка.

Как отмечают в Нацбанке, фактически на сегодня – это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах.

Когда банки смогут предложить этот метод своим клиентам:

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала;

банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройка операционных процессов.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым будут разрешены внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении “Дія”.

Ранее Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

По мнению банкиров, для развития онлайн-финуслуг только дистанционной идентификации с помощью BankID недостаточно. У потенциального клиента также должна быть квалифицированная электронная подпись ( КЭП ) для заключения онлайн-договоров (кредитных, депозитных, открытие счета).

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