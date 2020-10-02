"МАУ" начнет выполнять рейсы Киев - Нью-Йорк только весной 2021

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”, Киев) перенесла начало выполнения рейсов Киев – Нью-Йорк на окончание низкого зимнего сезона 2020-2021 гг.
Об этом сообщается на сайте компании
“Данное решение обусловлено объективными обстоятельствами. Планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее. Во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке с прогнозом их влияния на будущее”, – сообщают в компании.
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“Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев – Нью-Йорк в 2020 году”, – объясняют в МАУ.
Напоминаем, что пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.
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