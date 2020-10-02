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"МАУ" начнет выполнять рейсы Киев - Нью-Йорк только весной 2021

"МАУ" начнет выполнять рейсы Киев - Нью-Йорк только весной 2021

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”, Киев) перенесла начало выполнения рейсов Киев – Нью-Йорк на окончание низкого зимнего сезона 2020-2021 гг.

Об этом сообщается на сайте компании

“Данное решение обусловлено объективными обстоятельствами. Планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее. Во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке с прогнозом их влияния на будущее”, – сообщают в компании.

  • В последнее время появился ряд негативных факторов:
  • пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны;
  • ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле;
  • существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси – рейсов, которые должны были бы обеспечить транзитный поток через Киев в США.

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“Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев – Нью-Йорк в 2020 году”, – объясняют в МАУ.

Напоминаем, что пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.

Туристическое страхование

По материалам Економічна Правда
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