Укртелеком ограничил пропуск части трафика lifecell из-за конфликта с оператором

Крупнейший оператор фиксированной связи Укртелеком ограничил пропуск части трафика lifecell. Это ответ на аналогичные действия мобильного оператора. Укртелеком вынужденно ограничил пропуск некоторых видов трафика из сети lifecell на прямом интерконнекте из-за коммерческого конфликта с оператором. Речь идет о тех видах трафика, по которым между компаниями не заключен договор.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Игнорируя определенные государством расчетные ставки за услуги терминации международного трафика, lifecell с начала года блокирует пропуск международного трафика из сети Укртелекома. В связи с этим Укртелеком вынужден был прибегнуть к аналогичным действиям и ограничить пропуск некоторых видов трафика (по которым не заключен договор между компаниями) из сети lifecell на прямом интерконнекте», – говорится в сообщении оператора.

В компании заявили, что с начала 2020 lifecell трактует отсутствие договора о взаимодействии сетей с Укртелекомом как основание для блокирования определенных видов трафика и неуплаты за фактически предоставленные услуги. В Укртелекоме добавили, что со своей стороны трафик не ограничивали.

Также в компании Ахметова подчеркнули, что за девять месяцев текущего года ни госрегулятор, ни Антимонопольный комитет Украины, ни решения хозяйственных судов не смогли решить коммерческий конфликт между операторами телекоммуникаций и обеспечить пропуск всех видов трафика.

При этом в компании отметили, что абоненты lifecell будут иметь техническую возможность дозвона альтернативными маршрутами через сети других операторов в случае, если lifecell обеспечивает выполнение законодательства Украины в части наличия резервных маршрутов.

В Укртелекоме добавили, что lifecell игнорирует имеющуюся задолженность перед компанией за уже пропущенный трафик и не оплачивает фактически оказанные услуги. Также в компании добавили, что позиция lifecell деструктивная для отрасли и может негативно повлиять на целостность сетей общего пользования и возможность обеспечения связи.