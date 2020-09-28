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Суд отменил разрешение на застройку Протасова яра

Суд отменил разрешение на застройку Протасова яра

Суд признал противоправным и отменил разрешение на строительство в Протасовом яру жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом, выдавшие компаниям “Дайтона групп” и “Индбуд”.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на решение Окружного админсуда Киева от 25 сентября.

Суд установил, что 17 января 2012 ООО “Бора” и Киевсовет заключили договор аренды участка площадью 2,79 га на ул. М. Амосова для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом.

В договоре аренды 2012 стороны ссылаются, в частности, на решение Киевсовета 2007 года, в котором предусматривалось внесение изменений в Генплан, а именно: перевести участок из территории зеленых насаждений на территорию жилой и общественной застройки

6 июня 2018 ООО “Бора” передала участок в субаренду ООО “Дайтона Групп”.

28 июля 2020 Киевсовет признал решение Киевсовета 2007 года в части внесения изменений в Генплан таким, что не отвечает интересам территориальной общины города Киева.

Участок площадью 3,15 га на ул. Николая Амосова в парке отдыха Протасов Яр включено в перечень озелененных территорий общего пользования столицы.

То есть, указывает суд, решением Киевсовета земельный участок, на выполнение строительных работ на которой получено разрешение “Дайтона”, отнесена к территории зеленых насаждений общего пользования и исключен из территории жилой и общественной застройки, что исключает возможность осуществления на нем строительства жилищно-торгового комплекса с паркингом.

Также суд указал, что для проведения строительных работ в зонах охраны памятников, исторических ареалов населенных мест действующим законодательством предусмотрена необходимость получения разрешения в Минкультуры.

Иск об отмене разрешения на строительство подали Роман Ратушный и Евгений Самунджан, представитель истца – Евгения Закревская.

В Протасовом Яру ООО “Дайтона Групп” намерена построить ЖК Tourbillon.

ООО “Дайтона Групп” связано с руководителем днепропетровской организации партии “УКРОП” Геннадием Корбаном.

Руководителем ООО “Бора” является Александр Слипко, который действовал как представитель Вадима Столара по доверенности при покупке для последнего дома и участки в Киеве.

По материалам Наші гроші
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