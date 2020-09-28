0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"

На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"

В начале сентября глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен.

По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 миллиарда гривен.

В письме МВД предоставлены расчеты, в соответствии с которыми на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа до 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 миллиарда гривен.

В частности эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тысячи гривен на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тысячи гривен.

“Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов из этого Фонда. С одной стороны, Минздрав не обеспечил население массовым тестированием во время пандемии, а с другой – МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским”, – прокомментировал специфику расходов на борьбу с коронавирусом глава StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, в конце мая МВД официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 миллиарда на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.