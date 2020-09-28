На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"

В начале сентября глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.
В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен.
По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 миллиарда гривен.
В письме МВД предоставлены расчеты, в соответствии с которыми на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа до 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 миллиарда гривен.
В частности эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тысячи гривен на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тысячи гривен.
“Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов из этого Фонда. С одной стороны, Минздрав не обеспечил население массовым тестированием во время пандемии, а с другой – МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским”, – прокомментировал специфику расходов на борьбу с коронавирусом глава StateWatch Глеб Каневский.
Напомним, в конце мая МВД официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 миллиарда на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.
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