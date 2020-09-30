Названы города мира с самой переоцененной недвижимостью

Швейцарский банк UBS назвал города, где риск образования «пузыря» на рынке недвижимости особенно велик.
Об этом сообщается в ежегодном исследовании UBS Global Real Estate Index, обнародованном на сайте банка, пишет “Минфин”.
Города с наибольшим риском:
1. Мюнхен:
Мюнхен возглавляет рейтинг второй год подряд. За последнее десятилетие реальные цены на жилье здесь увеличивались более чем на 8% ежегодно, что является самым быстрым темпом среди всех анализируемых городов. Бум связан с хорошо диверсифицированной и растущей экономикой, а также с привлекательными условиями финансирования.
2. Франкфурт:
Среднесрочный прогноз остается смешанным. Город стал практически недоступным для собственных жителей, что сделало жизнь в пригороде привлекательной альтернативой. Устойчивые и простые условия банковского финансирования являются необходимым условием для будущей стабильности цен на жилье.
3. Торонто:
Цены на жилье здесь удвоились за последние 10 лет. Жилищный бум временно успокоился в 2018 году, когда ипотечные кредиты подорожали, а местные власти ввели ограничительные меры, включая налог для иностранных покупателей и контроль над арендой. Тем не менее, подстегнутые хорошими условиями финансирования, цены скакнули почти на 6% за последние четыре квартала. Значительно вырос спрос на частные дома.
4. Гонконг:
В целом цены на жилье здесь будут варьироваться от стабильных к растущим, со средним однозначным приростом цифр к концу июня 2021 года. Рынок масс-маркета останется более волатильным из-за всплеска безработицы. Элитный сегмент будет чувствовать себя уверенно благодаря ограниченному предложению и способности бизнеса извлечь для себя пользу из сокращающейся экономики.
5. Париж:
Реальные цены увеличились на 6% за последний год и сейчас почти на 30% превышают уровень 2015 года, когда началось восстановление рынка. Падение процентных ставок и иностранный спрос в элитном сегменте усилили подорожание недвижимости. В то время как привлекательность города и дефицит жилья поддерживают рост цен, уменьшение населения представляет риск ценовой стабильности.
6. Амстердам:
Простые условия банковского финансирования, сильная экономика и высокий спрос на покупку жилья с целью сдачи в аренду укрепили рынок жилья с 2013-го по 2018 год. Запас жилья не смог поспевать за растущим спросом, поэтому уровень цен увеличился громадными темпами – более чем на 10% ежегодно. Несмотря на приличный рост доходов населения, доступность жилья сократилась. К тому же банки недавно ужесточили стандарты ипотечного кредитования, что должно ограничить дальнейший рост цен на жилье.
7. Цюрих:
Хотя присутствует избыточный спрос на жилье, что в итоге поддержит цены в краткосрочной перспективе, негативные последствия рецессии до сих пор не проявили себя. Готовность потенциальных покупателей жилья платить, скорее всего, будет стагнировать в ближайшие несколько кварталов. Если же экономический кризис затянется, высокие цены на рынке вторичного жилья Швейцарии в результате станут неустойчивыми.
Города со справедливыми ценами:
Как считали рейтинг:
Что такое «пузырь»:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы могут заработать на золотеВчера, 07:04 - 4486 11
Киев на 8 месте по количеству небоскребов в миреВчера, 18:02 - 1200 5
Tesla предлагает за 2 тысячи долларов прошивку, которая ускоряет Model YВчера, 02:25 - 494 3
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитик6 ч. назад - 1552 2
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанциях5 ч. назад - 852 1
Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессии9 ч. назад - 35733
В каких странах учителя зарабатывают больше всего (инфографика)11 ч. назад - 4719
По цене автомобиля: топ-5 самых дорогих велосипедов (фото)Вчера, 22:00 - 2433
Наследство с обременениями: как быть с унаследованными долгами9 ч. назад - 1880
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитик6 ч. назад - 1552 2
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыВчера, 10:11 - 219
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Позавчера, 10:44 - 502
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 742
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1591
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 5019 3