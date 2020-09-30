Названы города мира с самой переоцененной недвижимостью

Швейцарский банк UBS назвал города, где риск образования «пузыря» на рынке недвижимости особенно велик.

Об этом сообщается в ежегодном исследовании UBS Global Real Estate Index, обнародованном на сайте банка, пишет “Минфин”.

Города с наибольшим риском:

1. Мюнхен:

показатель 2020 года: 2,35;

показатель 2019 года: 2,01.

Мюнхен возглавляет рейтинг второй год подряд. За последнее десятилетие реальные цены на жилье здесь увеличивались более чем на 8% ежегодно, что является самым быстрым темпом среди всех анализируемых городов. Бум связан с хорошо диверсифицированной и растущей экономикой, а также с привлекательными условиями финансирования.

2. Франкфурт:

показатель 2020 года: 2,26;

показатель 2019 года: 1,71.

Среднесрочный прогноз остается смешанным. Город стал практически недоступным для собственных жителей, что сделало жизнь в пригороде привлекательной альтернативой. Устойчивые и простые условия банковского финансирования являются необходимым условием для будущей стабильности цен на жилье.

3. Торонто:

показатель 2020 года: 1,96;

показатель 2019 года: 1,86.

Цены на жилье здесь удвоились за последние 10 лет. Жилищный бум временно успокоился в 2018 году, когда ипотечные кредиты подорожали, а местные власти ввели ограничительные меры, включая налог для иностранных покупателей и контроль над арендой. Тем не менее, подстегнутые хорошими условиями финансирования, цены скакнули почти на 6% за последние четыре квартала. Значительно вырос спрос на частные дома.

4. Гонконг:

показатель 2020 года: 1,79;

показатель 2019 года: 1,84.

В целом цены на жилье здесь будут варьироваться от стабильных к растущим, со средним однозначным приростом цифр к концу июня 2021 года. Рынок масс-маркета останется более волатильным из-за всплеска безработицы. Элитный сегмент будет чувствовать себя уверенно благодаря ограниченному предложению и способности бизнеса извлечь для себя пользу из сокращающейся экономики.

5. Париж:

показатель 2020 года: 1,68;

показатель 2019 года: 1,54.

Реальные цены увеличились на 6% за последний год и сейчас почти на 30% превышают уровень 2015 года, когда началось восстановление рынка. Падение процентных ставок и иностранный спрос в элитном сегменте усилили подорожание недвижимости. В то время как привлекательность города и дефицит жилья поддерживают рост цен, уменьшение населения представляет риск ценовой стабильности.

6. Амстердам:

показатель 2020 года: 1,52;

показатель 2019 года: 1,61.

Простые условия банковского финансирования, сильная экономика и высокий спрос на покупку жилья с целью сдачи в аренду укрепили рынок жилья с 2013-го по 2018 год. Запас жилья не смог поспевать за растущим спросом, поэтому уровень цен увеличился громадными темпами – более чем на 10% ежегодно. Несмотря на приличный рост доходов населения, доступность жилья сократилась. К тому же банки недавно ужесточили стандарты ипотечного кредитования, что должно ограничить дальнейший рост цен на жилье.

7. Цюрих:

показатель 2020 года: 1,51;

показатель 2019 года: 1,54.

Хотя присутствует избыточный спрос на жилье, что в итоге поддержит цены в краткосрочной перспективе, негативные последствия рецессии до сих пор не проявили себя. Готовность потенциальных покупателей жилья платить, скорее всего, будет стагнировать в ближайшие несколько кварталов. Если же экономический кризис затянется, высокие цены на рынке вторичного жилья Швейцарии в результате станут неустойчивыми.

Города со справедливыми ценами:

ими в 2020 году оказались Бостон, Сингапур, Мадрид, Варшава, Милан и Дубай.

украинская столица не вошла в ТОП -20 ни по одному из критериев.

Как считали рейтинг:

банк UBS рассматривает пять факторов: цена недвижимости к доходу от нее и цена недвижимости к стоимости ее аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП , а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране. В понимании банка любой город, показатель которого выше 1,5 по этому индексу, рассматривается как подверженный риску возникновения «пузыря».

Что такое «пузырь»: